  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azaldı
Takip Et

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 19,3 azalarak 52,6 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azaldı
Takip Et

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ülkenin yılın ocak-mayıs dönemine ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 162,1 milyar dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 2,1 artarak 109,5 milyar dolara çıktı.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azalarak 52,6 milyar dolara düştü.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 11,3 azalarak 24,1 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı da yüzde 2,8 düşerek 27,9 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı yüzde 5,2 azalarak 123,3 milyar dolara gerilerken, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı ise yüzde 2,6 artarak 73,4 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 91,1 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 53 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.

Küresel Ekonomi
Küresel hisse fonlarına giriş sürüyor: ABD’de temkinli duruş öne çıktı
Küresel hisse fonlarına giriş sürüyor: ABD’de temkinli duruş öne çıktı
Rusya benzin ihracatını yasaklamayı değerlendiriyor!
Rusya benzin ihracatını yasaklamayı değerlendiriyor!
Almanya'da şirket iflasları haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 arttı
Almanya'da şirket iflasları haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 arttı
İngiltere ekonomisi mayısta beklenmedik şekilde küçüldü
İngiltere ekonomisi mayısta beklenmedik şekilde küçüldü
Kanada’dan çelikte damping soruşturması: Türkiye dahil 4 ülke mercek altında
Kanada’dan çelikte damping soruşturması: Türkiye dahil 4 ülke mercek altında
Trump: Çoğu ülkeye yüzde 15 veya yüzde 20 genel gümrük vergisi getireceğiz
Trump: Çoğu ülkeye yüzde 15 veya yüzde 20 genel gümrük vergisi getireceğiz