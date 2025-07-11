Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ülkenin yılın ocak-mayıs dönemine ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 162,1 milyar dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 2,1 artarak 109,5 milyar dolara çıktı.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 19,3 azalarak 52,6 milyar dolara düştü.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 11,3 azalarak 24,1 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı da yüzde 2,8 düşerek 27,9 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı yüzde 5,2 azalarak 123,3 milyar dolara gerilerken, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı ise yüzde 2,6 artarak 73,4 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 91,1 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 53 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.