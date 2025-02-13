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Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 37,5 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, ocakta 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,5 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 37,5 azaldı
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Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre ocak ayında ülkenin ithalatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,68 artışla 23,9 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 0,34 düşüşle 28,5 milyar dolar oldu.

Böylece Rusya'nın ocak ayındaki dış ticaret fazlası, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,5 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.

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