Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 65 azaldı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 azalarak 29 milyar dolara düştü.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.