Rusya'nın gaz üretimi düştü

Rusya’nın Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık gaz üretimi yüzde 14.1 oranında azalarak 149 milyar metreküpe geriledi.

Mart ayında ise doğal gaz üretimi yıllık yüzde 15.3 azalışla 49.8 milyar metreküpe düştü.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 düşüşle toplam sekiz milyon tona geriledi.

Mart ayında LNG üretimi ise yıllık yüzde 2.8 düşüşle 2.9 milyon tona indi.