Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatı arttı

Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatı yüzde 15'lik artış kaydetti.

Kplen, Rusya'dan gelen petrol miktarının Eylül ayında günlük ortalama 1,78 milyon varile ulaştığını söyledi. Kpler'in baş ham petrol analisti Viktor Katona'ya göre ithalat güçlü kalmaya devam edecek.

Katona, Rusya'dan ithalatın artması için "bolca alan" olduğunu, zira ülkenin dizel ihracatını yasaklamasının yerli rafinerilerin çalışma oranlarını düşüreceği ve denizaşırı ülkeler için daha fazla ham petrol bulunacağı anlamına geldiğini söyledi.