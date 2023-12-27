Rusya'nın petrol ihracatının yarısı Çin'e gitti

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın yaptığı açıkmaya göre, 2023 yılına Rusya'nın gerçekleştirdiği petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti. Hindistan'ın payı iki yıllık süreçte yüzde 40'a yükseldi.

Novak, "Mevcut durumda ana ortaklar, payı yaklaşık yüzde 45-50'ye büyüyen Çin ve tabii ki Hindistan. Daha önce Hindistan'a neredeyse hiç tedarik yoktu; iki yıl içinde Hindistan'a yapılan tedarikte toplam payı yüzde 40'a ulaştı"

Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payının yüzde 40-45'ten yüzde 4-5'e düştüğünü de sözlerine ekledi.