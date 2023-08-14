Rusya'nın petrol ürünleri ihracatı arttı

Rusya'nın deniz limanlarından petrol ürünleri ihracatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı.

Rusya, Temmuz ayında 10 milyon 533 bin ton petrol ürünü ihrac etti. İhracatın Baltık limanları olan Pirmorsk, Vysoktsk, St Petersbur ve Ust-Luga'dan yapılan ksmı yüzde 13,4 artarak 6 milyon 16 bin to seviyesinde gerçekleşti.