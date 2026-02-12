Rusya’nın petrol ürünleri ihracatı yükseldi

Baltık limanlarından (Primorsk, Vysotsk, St. Petersburg ve Ust-Luga) yapılan ihracat aylık bazda %12 artışla 5,88 milyon tona yükseldi.

Buna karşılık Karadeniz ve Azak Denizi limanlarından yapılan ihracat %18 düşerek 2 milyon 497 bin tona geriledi. Novorossiysk’ten yapılan yüklemeler %2,7 artarken, Tuapse limanı %57 düşüş kaydetti.

Arktik limanları Murmansk ve Arkhangelsk’ten yapılan ihracat ocakta 61.200 tona çıkarak bir önceki ayın 9.800 tonluk seviyesini geride bıraktı.

Rusya’nın Uzak Doğu limanlarındaki yüklemeler ise %11,2 düşüşle 0,682 milyon tona indi.