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Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye (yaklaşık 9,8 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-temmuz döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,5 azalarak 5,52 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, temmuzda petrol ve doğal gazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretiminin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin de yüzde 3 azalışla 290 milyar metreküpe gerilediğini bildirmişti.

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