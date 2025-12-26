Rusya’nın saldırıları Ukrayna’nın gıda ihracatını vurdu

Ukrayna Çiftçiler Birliği (UAC), Rusya’nın bu ay limanlara düzenlediği drone ve füze saldırılarının ülkenin gıda ihracatını ciddi şekilde sekteye uğrattığını açıkladı. Demiryolu üzerinden sevkiyatları yönlendirme çabalarına rağmen ticarette büyük düşüşler yaşanıyor.

Ukrayna, dünya buğday ve mısır ihracatında önde gelen ülkelerden biri, ayçiçek yağı ihracatında ise bir numara konumunda. Ancak Odesa bölgesindeki limanlara neredeyse her gün düzenlenen saldırılar, ihracat kapasitesini keskin biçimde azalttı.

Tahıl ihracatında sert düşüş

UAC verilerine göre, Aralık ayında planlanan 1 milyon ton buğday ihracatının yalnızca 375 bin tonu gerçekleştirilebildi. Mısırda 2 milyon tonluk sözleşmenin 1,5 milyon tonu teslim edildi. Ayçiçek yağında ise 410 bin tonluk anlaşmanın sadece 275 bin tonu gönderildi. Uzmanlar, ay sonunda toplam ihracatın 350 bin tonu aşmasının zor olduğunu belirtiyor.

Birlik, üç ana ihracat limanından en az birinin tamamen durduğunu, diğerlerinin ise kapasitesinin yalnızca yüzde 20’siyle çalıştığını bildirdi. Tuna Nehri limanlarını bağlayan lojistik hatların da zarar görmesi, alternatif yolları sınırlıyor.

Geçen yıl aralık ayında Ukrayna 800 bin ton buğday, 2,6 milyon ton mısır ve 378 bin ton ayçiçek yağı ihraç etmişti. Bu yılın 1-22 Aralık döneminde toplam tahıl ihracatı 1,82 milyon tona geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,88 milyon tondu.

UAC, bazı tüccarların sözleşmeleri Ocak ayına ertelediğini ve demiryolu terminallerinde kota düzenlemelerine başladığını belirtiyor. Bu durum, tahılın sınır üzerinden sevk edilmesi gerektiğini gösteriyor.