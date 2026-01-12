Rusya'nın savunma ihracatı 70 milyar dolara ulaştı

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Rus savunma sanayisi ürünlerinin Ukrayna’daki savaş sürecinde “kendilerini pazarladığını” belirterek, “Savunma sanayisi ihracatında maksimum portföy büyüklüğümüz 2022’ye kadar 55 milyar dolardı. Bugün bu rakam rekor seviyede ve imzalanan sözleşmelerin toplam değeri 70 milyar dolara çıktı.” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı, Manturov’un, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede Rus sanayisindeki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Manturov, geçen yıl “binlerce” yeni askeri teçhizatın cephede test edildiğini bildirdi.

Söz konusu üretimlerin savunma sanayisi ihracatına da yansıdığına işaret eden Manturov, “İhracatta özellikle hava savunma sistemleri, havacılık teçhizatı ve çoklu namlulu roketatar sistemlerine yönelik modeller talep görüyor. İnsansız sistemlerimize ve radyoelektronik harp sistemlerimize de büyük ilgi var.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus savunma sanayisi ürünlerine yönelik talebin sürmesini beklediklerini aktaran Manturov, şunları kaydetti:

“Savunma sanayisi ihracatında maksimum portföy büyüklüğümüz 2022’ye kadar 55 milyar dolardı. Bugün bu rakam rekor seviyede ve imzalanan sözleşmelerin toplam değeri 70 milyar dolara çıktı. Bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum çünkü özel askeri operasyonda denenen ekipmanlar kendiliğinden pazarlanıyor.”

Manturov, Rus sanayisi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, ülke ekonomisindeki soğuma eğilimine rağmen imalat sanayisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 3 büyüdüğünü belirtti.

Roket ve uzay sanayisinde de ilerleme kaydedildiğini anlatan Manturov, “Uzay endüstrisi işletmelerinin gelir artışı geçen yıl yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) üzerinde olumlu etki yaratıyor, ortalama ücretler artıyor, iş gücü verimliliği de yükseliyor.” ifadelerini kullandı.