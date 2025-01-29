Rusya'nın tahıl ihracatı 2024'te rekor seviyeye ulaştı

Rusya Tarımsal İhracatı Geliştirme Merkezi Agroexport, 2023 yılında 68,6 milyon ton olan tahıl ihracatının geçen yıl 72 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Bu arada Rusagrotrans, 2030 yılına kadar Rusya'nın tahıl ihracatının 75 milyon tonu aşarak 17 milyar dolar değerine ulaşabileceğini öngördü.

Şirket, buğdayın toplam değerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturacağını, mısır ve arpanın ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 9'unu temsil edeceğini tahmin ediyor.