  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı
Takip Et

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 1,22 trilyon ruble azalarak 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 116 milyar dolar) geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı
Takip Et

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla 1,22 trilyon ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ocak itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,2 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Morgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdiMorgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldı
Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldı
Morgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi
Morgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi
Rusya'daki limanların kargo hacmi azaldı
Rusya'daki limanların kargo hacmi azaldı
Küresel ekonomide görünüm belirsizlik baskısı altında
Küresel ekonomide görünüm belirsizlik baskısı altında
Her dört ülkeden biri için enerji arz sıkıntısı "ilk 5 risk" arasında
Her dört ülkeden biri için enerji arz sıkıntısı "ilk 5 risk" arasında
İngiltere ekonomisinde yeniden büyüme görüldü
İngiltere ekonomisinde yeniden büyüme görüldü