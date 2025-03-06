  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri geriledi
Takip Et

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri geriledi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, şubatta önceki aya göre yüzde 0,66 azalarak 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 132,9 milyar dolar) düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri geriledi
Takip Et

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,66 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Mart itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut. Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Rusya: Macron'un Rusya söylemi çatışma yanlısıRusya: Macron'un Rusya söylemi çatışma yanlısıDünya

 

Küresel Ekonomi
DHL Almanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak
DHL Almanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak
Euro’da yükseliş sürecek mi?
Euro’da yükseliş sürecek mi?
Irak-Türkiye boru hattı 2 yıl sonra yeniden devreye alınacak
Irak, OPEC+ kotasına uyum sağlayacak mı?
Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor
Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü