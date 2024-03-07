Rusya'nın uluslararası rezervleri 2,8 milyar dolar azaldı

Rusya Merkez Bankası, 2024 yılı uluslararası rezervlere ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Mart itibarıyla 1 Şubat’a kıyasla yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 585,4 milyar dolardan 582,6 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.