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Rusya'nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, şubat ayında önceki aya göre yüzde 1,87 artarak 632,3 milyar dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı
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Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Mart itibarıyla 1 Şubat'a kıyasla yüzde 1,87 artarak 632,3 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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