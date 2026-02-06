  1. Ekonomim
Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında önceki aya göre yüzde 10,43 artarak 833,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 833 milyar doları aştı
Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Şubat itibarıyla 1 Ocak'a kıyasla yüzde 10,43 artarak 833,5 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

