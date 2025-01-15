  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
Takip Et

Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi

Rusya'nın uluslararası rezervleri, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalarak 609 milyar dolara düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
Takip Et

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ocak itibarıyla 1 Aralık 2024'e kıyasla yüzde 1,2 azalarak 616,5 milyar dolardan 609 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldıNew York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti
Goldman Sachs'ın kârı iki kattan fazla arttı
Goldman Sachs'ın kârı iki kattan fazla arttı