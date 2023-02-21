"Şahin Avrupa, faizleri yüzde 3,5'e çıkaracak"

Avrupa'da yükselen enflasyon karşısında faiz artışlarını sürdüren Avrupa Merkez Bankası için Goldman Sachs, faiz artırımı döngüsünün yüzde 3,5 ile son bulacağını tahmin etti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in yaptığı şahin açıklamalara atıfta bulunan Goldman Sachs ekonomistleri Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyorlar.

Halihazırda mevduat faizlerinin yüzde 2,5 seviyesinde bulunduğu Avrupa'da, merkez bankası üyeleri gelecek toplantı için 50 baz puanlık artış sinyali veriyorlar.

Goldman ekonomistlerinin beklentisi ise Mayıs'ta da 50 baz puan faiz artışının seçenek olabileceğini ancak 25 baz puanın daha mümkün olduğunu yönünde.