Şahin Fed politikası geri mi dönüyor? İstihdam raporu sonrası faiz patikası gerildi

Sıkı para politikasının getirdiği yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen makro düzeyde direnç gösteren iş gücü arzı, iç tüketim iştahını beslemeye devam ederken, tahvil piyasalarında likidite sıkışıklığı yaşayan hassas sektörlerdeki sermaye kaybı hızlandı.

Agresif iş gücü arzı parasal sıkılaşmayı tetikliyor

Küresel konjonktürde likidite yönetimini doğrudan etkileyen makro veri seti, iş gücü piyasasının faiz şoklarına karşı son derece dirençli olduğunu ortaya koydu. Piyasaların istihdam hacminde sert bir daralma ve reel ücretlerde soğuma beklediği konjonktürde, net istihdam kazanımları tahmin eşiklerini aşarak yukarı yönlü agresif bir ivme sergiledi. Önceki dönemlere ait verilerin de pozitif yönlü revizyonlara tabi tutulması, ekonomik aktivitedeki genişlemenin geçici olmadığını, aksine makro bütünde kalıcı bir hararete işaret ettiğini netleştirdi.

Parasal gevşeme senaryolarında kökten revizyon

İstihdam haritasındaki bu dirençli genişleme, makroekonomik projeksiyonlarda yılın geri kalanı için öngörülen gevşeme takvimini sekteye uğrattı. Ortalama saatlik kazançların aylık ve yıllık vadede sergilediği ciro artışı, talep yönlü enflasyon sarmalının henüz kırılmadığını tescilledi. Finansal analiz birimleri, Fed'in gevşeme döngüsüne girmek için ihtiyaç duyduğu ‘fiyat istikrarı güvencesini’ bu veri tablosuyla kaybettiğini savunuyor. Mevcut risk pirimi ve getiri eğrileri, borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek tutulacağını, hatta yeni bir sıkılaşma hamlesinin kaçınılmaz olabileceğini gösteriyor.

Sektörel sermaye dağılımında derin ayrışma

Hizmet ve konaklama kolları iş gücü talebini sırtlayarak büyümeyi domine ederken, yüksek faiz yükünü doğrudan göğüsleyen kaldıraçlı sektörlerde sermaye çıkışları derinleşti. Özellikle finansal aracılık, bankacılık ve sigortacılık gibi fonlama maliyetlerine hassas kategorilerde net istihdam kayıplarının yaşanması, yüksek faiz ortamının yarattığı sektörel kırılganlığı belgeliyor. Piyasalar, Fed'in bu sektörel asimetriye rağmen enflasyonla mücadele kapsamında şahin duruşunu koruyup korumayacağını yakından izliyor.