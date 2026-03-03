Saldırılar sonrası sert yükseldi: LNG navlunları Kasım 2023’ten bu yana zirvede!

Spark Commodities verilerine göre, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için Atlantik navlun oranları bugün 100.250 dolar artarak günlük 161.750 dolara yükseldi ve bu seviye Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye oldu. Yılın bu dönemi için de zirve olurken, navlun oranları ABD ve İsrail'e saldırıları öncesinde 42.750 dolar seviyesindeydi.

Reuters haberine göre, Spark Commodities Analisti Qasim Afghan, "LNG piyasasının yapısal esnekliğinin doğal olarak yetersiz olması, küresel LNG arzının yaklaşık %20'sinin aniden kesilmesiyle birleşerek küresel gösterge fiyatlarında aşırı dalgalanmaya yol açtı" dedi.