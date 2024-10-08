Samsung beklentilerin altında kaldı, kar tahminleri nedeniyle özür diledi

Samsung Electronics, üçüncü çeyrek için beklenenden düşük kar açıklayacağını duyurdu. Şirket ay sonunda resmi açıklamayı yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi, eylül ayında sona eren çeyrekte işletme karının yaklaşık 9,10 trilyon won (6,7 milyar dolar) olacağını öngördü. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki 2,43 trilyon won’a (1,8 milyar dolar) kıyasla yüzde 274’lük bir artışı temsil etse de LSEG beklentilerinin altında kaldı.

LSEG tarafından ankete katılan analistler, 30 Eylül'de sona eren çeyrek için 11,456 trilyon won (7,7 milyar dolar) işletme kârı bekliyordu. Aynı zamanda Samsung'un üçüncü çeyrek gelirinin 81,96 trilyon won (61 milyar dolar) olması öngörülmüştü.

Samsung düşük kar beklentisi için özür diledi

Samsung’un yeni Cihaz Çözümleri Bölümü Başkanı ve Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun, finansal sonuçların ardından nadir görülen bir özür açıklaması yaptı.

Şirket, bellek iş biriminin performansının mobil müşterilerin stok düzenlemeleri ve Çinli rakiplerin eski ürün arzını artırması gibi “tek seferlik maliyetler ve olumsuz etkiler” nedeniyle düştüğünü belirtti.

Bellek çipleri, dizüstü bilgisayarlar ve sunucular gibi cihazlarda yaygın olarak kullanılan ve Samsung’un lider konumda olduğu bir ürün grubunu temsil ediyor. Şirket, akıllı telefon pazarında da dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek “HBM3E” çiplerinin büyük müşterilere sevkiyatlarının da geciktiğini duyurdu.

Yuanta Securities Korea’nın küresel varlık tahsisi başkanı Daniel Yoo, “Veriler oldukça hayal kırıklığı yarattı” dedi. Yoo, Samsung’un PC ve akıllı telefonlarda kullanılan eski çipleri için dünya genelinde talebin artmadığını ve şirketin bu alanda geçmişteki kadar agresif bir pazar payı elde edemediğini belirtti.

Macquarie Equity Research analistleri ise bir raporda, “Samsung’un bellek arz kontrolünde esnek kalması gerekiyor, çünkü geleneksel DRAM pazarındaki düşüş, daha küçük rakiplerinden çok Samsung’u etkileyecek” dedi.

LSEG verilerine göre, Güney Kore borsasında işlem gören Samsung Electronics hisseleri yıl başından bu yana yüzde 22 değer kaybetti. Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını bu ayın ilerleyen günlerinde daha detaylı açıklayacak.

Açıklamaların ardından Samsung hisseleri yüzde 0,98 oranında düşüş gösterdi.