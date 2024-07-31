Samsung'un akıllı telefon satışları düştü ama faaliyet karı fırladı

Yapay zeka yatırımlarını genişleten müşterilerin talebi, Samsung'un ikinci çeyreği yükselişle kapatmasında etkili oldu.

Samsung, yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla beklenenden daha yüksek ilinci çeyrek geliri ve faaliyet karı bildirdi.

Şirket üç aylık dönemde 74,04 trilyon won yani yaklaşık 53,4 milyar dolar gelir açıkladı. Beklentiler gelirin 73,7 trilyon won seviyesinde olmasıydı. Geçen yılın aynı dönemine göre geliri yüzde 23,42 artan Samsung'un faaliyet karı ise yüzde 1.458 oranında arttı. Şirket, 10,44 trilyon won işletme karı kaydetti.

Samsung'un açıklamasına göre hem yüksek bant genişliğine sahip bellekler hem de DRAM gibi konvansiyonel bellekler için yapay zeka yatırımlarını genişleten müşterilerin talebi, artan performansta etkili oldu. Yılın ikinci yarısında da talebin güçlü kalması bekleniyor.

Yapay zeka talebine karşılamak için kolları sıvayan Samsung, en son geliştirdiği yapay zeka ürünü HBM3E için kapasite genişletmeyi planlıyor.

Ayrıca, şu anda yapay sunucuları için yüksek talep gören SSD satışları da artırılacak.

Hisseler yükseldi

Şirket ayrıca, ikinci çeyrek için adi ve imtiyazlı hisse başına 361 won temettü ödeyeceğini söyledi:

“Mevcut temettü politikamıza göre, çeyrek başına dağıtılan toplam tutar yaklaşık 2.45 trilyon won olup, bu tutar ağustos sonuna doğru ödenecektir.”

Samsung hisseleri Çarşamba sabahı yüzde 1.35 yükseldi.