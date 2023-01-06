Samsung'un kârı 8 yılın dibinde

Samsung Electronics'in 2022 dördüncü çeyrekte kârı, zayıflayan küresel ekonominin elektronik cihazlara talebi yavaşlatmasının etkisiyle 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dördüncü çeyrekte kar yüzde 69 azalarak 4,3 trilyon won (3,4 trilyon dolar) ile 2014 üçüncü çeyrekten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Söz konusu çeyrekte Samsung'un cirosu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 70 trilyon won (55,3 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, mobil telefon ve hafıza çipi satışları konusunda zorlu bir dönemde olduğuna işaret ederek Samsung'un çeyrek dönem kârının 2023 ilk çeyrekte de düşmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladılar.