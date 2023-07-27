Samsung’un karı yüzde 84 düştü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in kinci çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre 84'lük düşüşe gösterse de, piyasa beklentisinin üzerinde kalmayı başardı.

Dünyanın en büyük hafıza çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi olan Samsung Electronics, Nisan-Haziran döneminde 1 trilyon 724 milyar Kore wonu (1,35 milyar dolar) kar etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde net kar 11 trilyon 99 milyar won olmuştu.

Samsung'un çip üretim bölümü ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de zarar etti. İkinci çeyrekte faaliyet zararı 4,36 trilyon won seviyesine ulaştı.

Analistler, Samsung'un ikinci çeyrekte 889,45 milyar won net kar elde etmesini bekliyorlardı.

Şirket'in gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın anı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 60 trilyon won seviyesine gerilerken, faaliyet karı yüzde 95 düşüşle 668,50 milyar won ile 14 yılın en zayıf çeyrek performansını sergiledi.