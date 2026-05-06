Samsung'un piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Asya'da daha önce 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket yine bir çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company olmuştu.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung'un piyasa değeri, Güney Kore borsasında bugün işlemlerinde 1.500 trilyon wona (yaklaşık 1,03 trilyon dolar) ulaştı. Hisselerin yükselişinde Wall Street'te teknoloji hisselerinde yaşanan yukarı yönlü hareket destekleyici oldu.