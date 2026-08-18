San Francisco Fed analizi: ABD piyasaları yanılıyor mu?

Bugüne kadar Fed’in karar alıcı mekanizması ve piyasa aktörlerinin genel kanısı, mevcut faiz oranlarının talebi sınırlayan ve ekonomik büyüme üzerinde net bir baskı kuran kısıtlayıcı sahada yer aldığı yönündeydi. Ancak San Francisco Fed’in çalışması, uzun vadeli ve durağan denge faiz varsayımlarının bugünün dinamik ekonomik yapısını okumakta yetersiz kalabileceğini öne sürüyor.

Orta vadeli göstergeler farklı bir tablo çiziyor

Araştırmanın odak noktasını oluşturan orta vadeli doğal faiz göstergeleri, geleneksel modellere kıyasla çok daha farklı bir tablo çiziyor. Yapılan hesaplamalar, mevcut politika faizi seviyesinin; ekonomiyi ne yavaşlatan ne de hızlandıran teorik orta vadeli nötr eşiğin altında kalabileceğine işaret ediyor. Eğer bu model piyasa gerçekleriyle örtüşüyorsa, bu durum bugüne kadar sıkı para politikası olarak okuduğumuz zeminin, arka planda ekonomik faaliyeti planlanan düzeyde kısmadığı ve hatta hafifçe desteklemeye devam ettiği anlamına geliyor.

Nötr faiz belirsizliği ve fed’in para politikası çıkmazı

Ekonomi yönetimlerinin ve merkez bankalarının tarihten bu yana en büyük metodolojik açmazı, ne enflasyonu körükleyen ne de ekonomiyi resesyona sokan nötr faiz oranının laboratuvar ortamında doğrudan gözlemlenememesi ve tamamen tahmin modellerine dayanmasıdır. San Francisco Fed’in paylaştığı veriler, bu orta vadeli göstergelerin taşıdığı yüksek tahmin belirsizliğinin altını kalın çizgilerle çiziyor.

Bu durum, Fed’in geleceğe yönelik stratejisi açısından kritik soru işaretleri doğuruyor. Eğer mevcut politika faizi aslında düşünüldüğü kadar kısıtlayıcı değilse, enflasyonist baskıların direnç göstermesi kaçınılmaz hale gelir ve bu da Fed’in önümüzdeki dönemde planladığı indirim döngüsünü daha da ileri bir tarihe ötelemesini zorunlu kılabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı ve fiyatlamalar

Öte yandan, küresel piyasalar Fed’in parasal gevşemeye geçeceği beklentisini fiyatlarken, bu tarz akademik ayrışmalar yatırımcıların risk iştahını ve tahvil piyasasındaki pozisyonlarını hızla gözden geçirmesine neden oluyor.

San Francisco Fed’in bu çalışması, tek başına ani bir politika değişikliği anlamına gelmese de, merkez bankacılığında kullanılan modellerin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Fed yönetiminin bu uyarıları veri setlerine nasıl yansıtacağı ve gelecek toplantılardaki yönlendirmelerinde bu metodolojik tartışmaya nasıl değineceği, küresel finans mecralarının yakın takibinde kalmaya devam edecek.