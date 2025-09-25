San Francisco Fed Başkanı Daly: Daha fazla faiz indirimi bekliyorum

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed’in geçen hafta politika faizini düşürme kararını desteklediğini söyledi. Daly, önümüzdeki dönemde daha fazla indirim bekliyor.

Daly, “Bunlar hemen şimdi mi olacak, bu yıl mı yoksa ilerleyen dönemde mi? Bunu söylemek zor, ancak asıl önemli olan şu: Bu politika ayarlamalarının yapılması muhtemelen gerekli olacak. Hem fiyat istikrarını sağlamak için enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürmek, hem de iş gücü piyasasını tam istihdama yakın tutmak için destek vermek gerekiyor” dedi.

Daly, resesyon beklemediğini belirterek, ekonominin yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin bir arada görüldüğü “stagflasyon” ortamına doğru gittiği fikrini reddetti.

İş gücü piyasasının soğuduğunu ve artık “güçlü” olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Daly, yine de “zayıf” olduğunu da söylemeyeceğini ekledi.

Daly, “Ben bunun sürdürülebilir olduğunu söylerim, ama daha fazla yumuşama görmek istemem. Faiz kararının bu kadar net olmasının nedeni de bu: İş gücü piyasasını desteklemek için bir tür sigorta alıyorsunuz. Buna rağmen borçlanma maliyetleri hâlâ enflasyonu aşağıya doğru baskılamaya yetecek kadar yüksek” dedi.