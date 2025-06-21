San Francisco Fed Başkanı Daly faiz indirimi için tarih verdi

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin temellerinin faiz indirimi gerektirecek şekilde hareket ettiğini belirterek, temmuz ayında bir faiz indiriminin muhtemelen çok erken olacağını söyledi. Sonbaharda bir faiz indiriminin uygun olabileceğine işaret etti.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Daly, "İşgücü piyasasında anlamlı bir duraklama görmediğimiz ve bunun kalıcı olacağını düşünmediğimiz sürece düşüşün bana daha uygun göründüğünü söyleyebilirim" dedi.

Aynı zamanda, işgücü piyasasındaki mevcut yumuşamanın kolayca zayıflamaya dönüşebileceğini belirten Daly, "Enflasyonun hemen köşede belirmesini beklediğimiz için buna izin veremeyiz" diye konuştu.