San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdamda düşüş talep düşüşünden kaynaklanıyor

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de istihdam büyümesindeki yavaşlamanın, sıkılaştırılmış göç politikasından kaynaklanan işgücü düşüşünden ziyade işçilere yönelik zayıf talepten kaynaklandığını belirtti.

Daly, yavaşlayan ücret artışının, aylık istihdam kazançlarındaki düşüşün işletmelerin daha az işçiye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ve Trump yönetiminin göç baskısı ortamında sadece yeni çalışan bulmakta zorlanmadıklarını ifade etti.

Aylık istihdam artışı 2024'te ayda 150.000 civarından 2025'in ilk yarısında 50.000 civarına düştü.

Daly, işçi talebinin düştüğünü ve bunun neredeyse eş zamanlı bir işgücü arzı düşüşüyle karşılandığını, ayrıca tesadüfen işsizlik oranını sabit tuttuğunu söyledi.

"Nominal ve reel ücret artışı, işgücü piyasası soğudukça genel olarak yavaşladı, hatta yabancı doğumlu işçilerin istihdamda daha büyük bir pay oluşturduğu birçok sektörde bile" diye konuşan Daly, "İstihdamı artışındaki yavaşlama çoğunlukla yapısal olsaydı ve işgücü arzıyla ilgili olsaydı, bunun tersi doğru olurdu" değerlendirmesini yaptı.

Daly, FOMC'nin Aralık toplantısında başka bir faiz indirimi yapılmasını destekleyip desteklemediğini belirtmedi ancak tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin daha geniş tabanlı ve kalıcı enflasyon dinamiklerine yol açmadığını söyledi.

Fed'in son iki toplantısında borçlanma maliyetlerini çeyrek puan düşürmesinin uygun olduğunu ancak şimdi ABD'nin hala enflasyon riski altında olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.