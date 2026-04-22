Sanayide taht değişikliği mi? Avrupa’nın yeni patronu Polonya mı oluyor?

Polonya ekonomisi, küresel tedarik zincirindeki dönüşümü fırsata çevirerek Mart ayında stratejik bir çıkış yakaladı. Açıklanan son veriler, Sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,4 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Durgunluk endişelerinin hakim olduğu Batı pazarlarında bu performans, ülkenin rakiplerinden nasıl pozitif ayrıştığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İmalat ve ihracat kalemlerinde dev sıçrama

Üretimdeki bu ivmelenmenin ana motoru imalat Sanayi oldu. Özellikle otomotiv yan sanayi, elektrikli araç bataryaları ve makine ekipmanları gibi katma değeri yüksek gruplarda gözlenen hareketlilik, ülkeyi teknolojik bir üs konumuna taşıdı. Mart ayı rakamları imalat sektörünün, bir önceki aya kıyasla %19,7’lik bir yükseliş yaparak kapasite kullanım oranlarındaki artışı doğruladığını gösteriyor. Bu tablo, fabrikaların küresel siparişleri karşılama noktasında yüksek bir operasyonel verimliliğe ulaştığını kanıtlıyor.

Madencilik ve enerji gruplarından tam destek

Büyüme ivmesi sadece montaj hattıyla sınırlı kalmayarak hammadde kanadına da yayıldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü mart ayında yıllık bazda %21,1’lik bir artış kaydederek toplam endeksi yukarı çeken kritik unsurlardan biri oldu. Enerji maliyetlerinin baskı oluşturduğu bir küresel konjonktürde Varşova yönetimi; hammadde tedariki ve enerji yoğun üretim kalemlerinde devamlılığı sağlayarak fark yarattı. Su temini ve atık yönetimi gibi tesisleri destekleyen yan kollardaki %11,3’lük büyüme ise canlanmanın ekonomik tabanın geneline yayıldığını gösteriyor.

Orta Avrupa’nın yeni ekonomik mimarı

Almanya gibi geleneksel sanayi devlerinin yapısal krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Polonya’nın sunduğu bu performans kritik bir öneme sahip. Ülke, nitelikli iş gücü ile modern altyapı yatırımlarını birleştirerek yabancı sermaye için en güvenli limanlardan biri haline geldi. Ortaya çıkan bu tablo, Polonya'nın Avrupa Birliği’nin büyüme dinamiklerini kendi lehine değiştiren temel aktör olduğunu tescilliyor. Sanayideki bu kesintisiz ivme, ülkenin kıta genelindeki arz güvenliğinde belirleyici bir rol üstlendiğini doğruluyor.