Sandviç zinciri yine satışla gündemde

Amerikalı sandviç zinciri Subway'in, şirkette satış opsiyonlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

İlk olarak Wall Street Journal'da yer alan habere göre, satış anlaşması şirketi 10 milyar doların üzerinde değerleyebilir.

Haberde sürecin henüz ilk aşamasında olduğu belirtilirken, kurumsal alıcılar ile özel sermaye şirketlerinin ilgisini çekebileceği ifade edilerek, bir anlaşma ile sonuçlanmama ihtimalinin de bulundu kaydedildi.

Şirket sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

Dünyanın en büyük hızlı yemek restoran markalarından biri olan Subway'in 100'ü aşkın ülkede 37 binden fazla şubesi bulunuyor.

Subway'in 2021'de de satışını değerlendirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak şirket haberleri yalanlamıştı.