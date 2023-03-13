Sanofi'den 2,9 milyar dolarlık satın alma

Fransız ilaç şirketi Sanofi SASY.PA, tip 1 diyabet hastalığının tedavisine yönelik ilaç portföyünü genişletmek ve arge yaptığı ilaç sayısını artırmak için ABD'li biyoteknoloji şirketi Provention Bio'yu PRVB.N 2.9 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Sanofi anlaşma sonucunda, tip 1 diyabetin ilerlemesini geciktiren, düzenleyici kurumlardan onaylı Tzield adlı ilacın tüm haklarına sahip olacak. Şirket açıklamasında hastalığın, çocukluk ya da gençlik yıllarında ortaya çıktığı ve yılda yaklaşık 65 bin kişiyi etkilediği belirtildi.

Sanofi'nin satışları, astım ve egzema tedavisinde kullanılan Dupix ilacının desteğiyle artsa da yatırımcılar şirketin üzerinde çalıştığı ilaç sayısının az olduğu eleştirisinde bulunuyorlar.

Provention Bio'nun ABD'li düzenleyici kurumlardan geçen yıl onay alan ilacı Tzield, yetişkinlerde diyabetin son aşamasını, 8 yaşından büyük çocuklarda ise ikinci aşamasını geciktiren tek ilaç olma özelliğini taşıyor.

Sanofi, satın alımın ikinci çeyrekte tamamlanmasını beklediğini açıkladı.