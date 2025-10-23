SAP gelir ve karını artırdı

SAP, toplam gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 9,08 milyar euroya yükseldiğini açıkladı. SAP'in ana bulut iş kolundan elde ettiği satışlar %22 artışla 5,29 milyar euro oldu.

Yazılım şirketleri için yakından takip edilen bir metrik olan faaliyet karı ise 2,24 milyar eurodan 2,57 milyar euroya yükseldi.

Şirket, yılın tamamı için UFRS-dışı faaliyet karının önceki 10,3-10,6 milyar euro tahmin aralığının üst sınırında olmasını beklediğini duyurdou. Bulut gelirinin ise 21,6-21,9 milyar euro olan öngörüsünün alt sınırında gerçekleşeceğini tahmin etti.

SAP serbest nakit akışı için önceki yaklaşık 8 milyar euro olan tahminini, 8,0 -8,2 milyar euro olarak güncelledi.