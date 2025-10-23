SAP gelir ve karını artırdı
Alman iş yazılımı şirketi SAP üçüncü çeyrekte daha yüksek gelir ve faaliyet kürı bildirdi ve yılın tamamı için faaliyet karı tahminini önceki beklentisinin üst sınırına yükseltti.
SAP, toplam gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 9,08 milyar euroya yükseldiğini açıkladı. SAP'in ana bulut iş kolundan elde ettiği satışlar %22 artışla 5,29 milyar euro oldu.
Yazılım şirketleri için yakından takip edilen bir metrik olan faaliyet karı ise 2,24 milyar eurodan 2,57 milyar euroya yükseldi.
Şirket, yılın tamamı için UFRS-dışı faaliyet karının önceki 10,3-10,6 milyar euro tahmin aralığının üst sınırında olmasını beklediğini duyurdou. Bulut gelirinin ise 21,6-21,9 milyar euro olan öngörüsünün alt sınırında gerçekleşeceğini tahmin etti.
SAP serbest nakit akışı için önceki yaklaşık 8 milyar euro olan tahminini, 8,0 -8,2 milyar euro olarak güncelledi.