  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. SAP gelir ve karını artırdı
Takip Et

SAP gelir ve karını artırdı

Alman iş yazılımı şirketi SAP üçüncü çeyrekte daha yüksek gelir ve faaliyet kürı bildirdi ve yılın tamamı için faaliyet karı tahminini önceki beklentisinin üst sınırına yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SAP gelir ve karını artırdı
Takip Et

SAP, toplam gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 9,08 milyar euroya yükseldiğini açıkladı. SAP'in ana bulut iş kolundan elde ettiği satışlar %22 artışla 5,29 milyar euro oldu.

Yazılım şirketleri için yakından takip edilen bir metrik olan faaliyet karı ise 2,24 milyar eurodan 2,57 milyar euroya yükseldi.

Şirket, yılın tamamı için UFRS-dışı faaliyet karının önceki 10,3-10,6 milyar euro tahmin aralığının üst sınırında olmasını beklediğini duyurdou. Bulut gelirinin ise 21,6-21,9 milyar euro olan öngörüsünün alt sınırında gerçekleşeceğini tahmin etti.

SAP serbest nakit akışı için önceki yaklaşık 8 milyar euro olan tahminini, 8,0 -8,2 milyar euro olarak güncelledi.

AXA Global CEO’su: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğizAXA Global CEO’su: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğizEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Dünya devi raporunu güncelledi: Türkiye’de iflasların hızı ne zaman kesilecek?
Türkiye’de iflasların hızı ne zaman kesilecek?
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü,
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor
ABD’de subprime piyasasında yeni kriz sinyali mi?
ABD’de subprime piyasasında yeni kriz sinyali mi?
Meta yapay zeka biriminde 600 çalışanı işten çıkaracak
Meta yapay zeka biriminde 600 çalışanı işten çıkaracak