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Şara çağrı yapmıştı: İngiltere yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri dahil 24 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırırken, Esed rejimi üyelerine yönelik yaptırımları sürdürme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Şara çağrı yapmıştı: İngiltere yaptırımları kaldırdı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, daha önce Esed rejiminin Suriye halkına yönelik baskıları finanse etmek için kullanılan ve aralarında Suriye Merkez Bankası, Suriye Arap Hava yolları ve enerji şirketlerinin de bulunduğu 24 Suriyeli kuruluşa ilişkin yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaklaşım, Suriye'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bir siyasi geçiş sürecine destek dahil olmak üzere, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın altını çiziyor. Suriye'de geçici (hükümet) otoritelerini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Esed rejimi üyeleri ve yasa dışı captagon ticaretine karışanlara yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Şara çağrı yapmıştı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, tüm ülkelere Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik ilerleme sağlayabilmek amacıyla Beşşar Esad rejimi döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılması için çağrı yapmıştı.

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