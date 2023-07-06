Satışlarda Hong Kong başı çekti

Asya-Pasifik piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının, bankanın Haziran ayında faiz artırımlarına ara verme kararında bölündüğünü ve daha yavaş bir hızda daha fazla faiz artırım yapılmasını öngördüğünü ortaya koymasının ardından keskin kayıplar yaşadı.

Yetkililer, Fed'in sıkılaştırma döngüsünde kısa bir duraklamanın, Açık Piyasa Komitesine (FOMC)1980'lerin başından bu yana en agresif hamleler olan artışların etkilerini değerlendirmek için zaman vereceğini belirtti.

Endeksler kırmızıda

Hong Kong'un gösterge Hang Seng endeksi bölgedeki kayıplara öncülük etti ve yaklaşık %3 düştü. Çin anakarasında Şangay Bileşik endeksi %0,5 ve Shenzhen Bileşik endeksi %0,4 değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bu hafta Çin'deki üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi beklenen Pekin ziyaretine başlıyor. Bu gelişme, Çin'in Çarşamba günü AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Çin ziyaretini beklenmedik bir şekilde iptal etmesinin ardından geldi.

Japonya'da Nikkei 225 %1,8 düşerken Topix %1,4 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi %0,9 gerilerken Kosdaq yaklaşık %2 değer kaybetti.

Avustralya'da S&P/ASX 200 1,4 düşüş kaydetti.