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Saudi Aramco ikinci çeyrekte karını yüzde 33 artırdı

Saudi Aramco, ikinci çeyrekte karını yüzde 33 oranında artırdı.

Haber Merkezi
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Saudi Aramco ikinci çeyrekte karını yüzde 33 artırdı
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Saudi Aramco, 2026 yılının ikinci çeyreğinde petrol fiyatlarındaki savaş kaynaklı yükselişin etkisiyle net kârını yıllık bazda yüzde 33 artırdı.

Şirketin düzeltilmiş net kârı 25,2 milyar dolardan 33,4 milyar dolara yükselerek Bloomberg tarafından derlenen 31,1 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı.

Aramco CEO'su Nasır, jeopolitik krizin benzeri görülmemiş arz şokunu beslemeye devam ettiğini belirtti. Kriz nedeniyle petrol arzında kaybın 2,6 milyar varili geçtiğini vurguladı.

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