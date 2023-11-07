Saudi Aramco'nun net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 23 azaldı
Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco'nun net kârı üçüncü çeyrekte düşük ham petrol fiyatları ve satış hacmi nedeniyle yüzde 23 geriledi.
Saudi Aramco'nun net kârı üçüncü çeyrekte 32.6 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 42.4 milyar dolar net kâr açıklamıştı.
Reuters anketine katılan 12 analist şirketin üçüncü çeyrekte 31.8 milyar dolar net kâr açıklamasını bekliyordu.
Aramco, üçüncü çeyrekte 113.09 milyar dolar gelir açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 144.99 milyar dolar gelir açıklamıştı.
Büyük enerji şirketleri Chevron ve Exxon Mobil , enerji fiyatlarının gerilemesiyle üçüncü çeyrek kârında yıllık bazda sert düşüş açıklamıştı.