Saunders: İngiltere, ağustos ayında faiz indirimine gidebilir

BoE'nin 2016 ve 2022 yılları arasında PPK üyesi olan Saunders, Küresel Piyasalar Forumu'na (GMF) yaptığı açıklamada, "Veriler iyi olursa yakın zamanda indirime gideceklerinin açıkça sinyalini verdiler" dedi.

Saunders, merkez bankasının piyasaları hazırlamak için yeterince çaba harcadığını belirtti.

Foreks'in haberine göre Oxford Economics'in kıdemli danışmanlarından Saunders, İşçi Partisi'nin seçimlerde büyük bir galibiyet almasıyla piyasaların rahatlayacağını tahmin ederek şunları söyledi: "Piyasalar ve yatırımcılar Muhafazakar hükümetin sonunu görmekten üzülmeyecekler."

Saunders, BoE'nin 2025 sonuna kadar 25 baz puanlık artışlarla yedi kez faiz indirimi yapacağını ve nakit faiz oranının %3,5'lik nötr oranına "yakın" olacağını öngörüyor.

Saunders "Bu yıl iki ila üç indirim bekliyorum, geri kalanı gelecek yıl - yine biraz aylık verilere bağlı" dedi.