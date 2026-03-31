Savaş, küresel ekonomiler için daha uzun vadeli bir arz şoku yaratabilir

Aviva Investors, İran ve Basra Körfezi’ndeki savaşın küresel ekonomiler için daha belirgin ve uzun vadeli bir arz şoku yaratabileceğini belirtti.

Şirketin yayınladığı yatırımcı notunda, “Kesinti artık bir gerçeklik, ancak çatışmanın nasıl seyredeceğini ve Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve diğer malların taşınmasına ne anlama geleceğini kimse tam olarak bilmiyor” ifadesi yer aldı.

Buna karşın küresel ekonominin tamponlara sahip olduğu ve geçmişte 90-120 dolar seviyesindeki petrol fiyatlarını da atlattığı hatırlatıldı. Aviva Investors, birçok ülkenin hanehalkı ve işletmeler üzerindeki etkiyi sınırlamak için sübvansiyonlar veya fiyat tavanları kullandığını, ancak bunun maliye politikası üzerinde yük oluşturduğunu vurguladı.