Savaş tırmanacak endişesi petrol fiyatını yeniden yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini beş gün erteleyerek İran'la görüşmeler yapıldığını iddia etmesinin ardından Brent petrolü Pazartesi günü yüzde 11 oranında düşüş göstermişti. Orta Doğu'daki savaşın tırmanabileceği endişesi petrol fiyatının artmasına neden oldu. Petrol fiyatı varil başına 104 dolara doğru yükseldi.

İran müzakerelerin yapıldığını reddederken, İsrail saldırılarına devam etti. ABD ham petrol gösterge fiyatı West Texas Intermediate ise yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefikleri savaşa katılmaya doğru adım adım ilerliyorlardı. Gazete, durumdan haberdar kaynaklara atıfta bulunarak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın caydırıcılığı yeniden tesis etmeye istekli olduğunu ve saldırılara katılma kararına yakın olduğuna vurgu yaptı.

Körfez ülkeleri savaşa katılacak mı?

XS.com'da piyasa analisti olan Linh Tran, "Körfez ülkeleri çatışmaya katılırsa, bu önemli bir tırmanış anlamına gelir ve piyasa fiyatlarının kısa vadede riski nasıl fiyatlandırdığını yeniden şekillendirebilir" dedi.