Savaş uzadıkça milyonlarca kişi açlık riskiyle karşı karşıya

Reuters’ın aktardığına göre, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) yayımladığı analizinde İran’daki savaşın haziran ayına kadar sürmesi halinde on milyonlarca kişinin daha açlıkla karşı karşıya olduğu öngörüldü.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının, dünyanın en ağır insani krizlerinin yaşandığı bölgelere yönelik kritik yardım rotalarını tıkadığı ve hayati öneme sahip sevkiyatları geciktirdiği belirtildi.

WFP Genel Müdür Yardımcısı Carl Skau, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, artan gıda, petrol ve nakliye maliyetleri nedeniyle ilave 45 milyon kişinin akut açlığa sürüklenebileceğini söyledi. Bu artışla birlikte, halihazırda 319 milyon seviyesinde bulunan küresel açlık sayısının rekor düzeyin üzerine çıkacağı ifade edildi.

“Bu, küresel açlık seviyelerini tüm zamanların en yüksek düzeyine taşıyacak ve son derece endişe verici bir tablo ortaya çıkaracak” diyen Skau, savaş öncesinde bile dünyanın açlık açısından “kusursuz bir fırtına” içinde olduğunu vurguladı.

Skau ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana nakliye maliyetlerinin yüzde 18 arttığını ve bazı sevkiyat rotalarının değiştirilmek zorunda kaldığını belirtti. Bu ek maliyetlerin, bağışçı ülkelerin harcamalarını savunmaya kaydırması nedeniyle WFP’nin bütçesinde yaşanan ciddi kesintilere ek bir yük oluşturduğu ifade edildi.