Savaşın etkisi havacılığa yansıyor: Uçak biletlerine zam yolda

İngiliz ​hava yolu ​şirketi EasyJet'in Genel Müdürü Kenton Jarvis, yaz sonundan itibaren bilet fiyatlarının artabileceğini belirterek, "Fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına ​da ​bağlı" dedi

İngiliz ​hava yolu ​şirketi EasyJet'in Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran'daki savaşın ‌etkilerinin ⁠Avrupalı tüketicilere yansımaya başlayacağını ‌açıkladı.

Jarvis'e göre, ⁠yakıt fiyatlarındaki artış ‌riskinden korunmaya yönelik türev ‌anlaşmalarının sona ‌ermesiyle yaz sonuna doğru ‌bilet fiyatlarında artış görülecek.

Reuters'ın aktardığına göre Jarvis, "Gerçek şu ‌ki, fiyatlar ​yaz sonuna doğru tüketicilere yansımaya başlayacak fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına ​da ​bağlı" dedi.

Emekli promosyonunda yarış kızıştı! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlarEmekli promosyonunda yarış kızıştı! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
Benzin ve motorine zam geldi: İşte 24 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 24 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurtta yağış etkili olacak, doğuda sıcaklıklar artacak! İşte il il tahminlerMeteoroloji açıkladı: Yurtta yağış etkili olacak, doğuda sıcaklıklar artacak! İşte il il tahminlerGündem
Altında düşüş sürecek mi? İşte 24 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş sürecek mi? İşte 24 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 