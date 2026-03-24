Savaşın etkisi havacılığa yansıyor: Uçak biletlerine zam yolda
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in Genel Müdürü Kenton Jarvis, yaz sonundan itibaren bilet fiyatlarının artabileceğini belirterek, "Fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına da bağlı" dedi
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran'daki savaşın etkilerinin Avrupalı tüketicilere yansımaya başlayacağını açıkladı.
Jarvis'e göre, yakıt fiyatlarındaki artış riskinden korunmaya yönelik türev anlaşmalarının sona ermesiyle yaz sonuna doğru bilet fiyatlarında artış görülecek.
Reuters'ın aktardığına göre Jarvis, "Gerçek şu ki, fiyatlar yaz sonuna doğru tüketicilere yansımaya başlayacak fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına da bağlı" dedi.