Savaşın gölgesinde Çin dominansı: İhracat verileri küresel piyasaları ters köşeye yatırdı

Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve nakliye rotalarını daha maliyetli olan Ümit Burnu gibi alternatiflere kaydırması beklenirken, Çin’in dış ticaret performansı tüm bu engelleri aşmayı başardı. Nisan ayında kaydedilen yıllık yüzde 14,1’lik ihracat büyümesi, mart ayındaki durağan seyirden sonra sanayi üretiminin yeniden tam kapasiteye geçtiğini gösteriyor. İthalat tarafındaki artışın yüzde 3,2 ile nispeten zayıf kalması ise dış ticaret fazlasının 84,8 milyar dolar gibi devasa bir rakama ulaşmasına yol açtı. Bu tablo, Çinli üreticilerin sadece mevcut siparişleri karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel rakiplerinin lojistik veya maliyet engellerine takıldığı pazarlarda boşluğu hızla doldurduğunu ortaya koyuyor.

Hürmüz Boğazı ve lojistik kriz Çin’in hızını kesemedi

Küresel ticaretin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri hareketlilik, genellikle büyük ihracatçı ülkeler için bir tedarik zinciri felaketi olarak adlandırılsa da Çin’in stratejik hazırlığı bu senaryoyu tamamen değiştirdi. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrikli araçlar ve yarı iletken ürün gruplarında dünyaya yön veren Pekin, Batı ekonomilerinin enflasyon baskısı altında zorlandığı bir dönemde fiyat avantajını korumaya devam ediyor. Savaş gerilimi nedeniyle hammadde ve enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Çin’in Rusya ve diğer stratejik ortaklarıyla geliştirdiği alternatif enerji hatları sayesinde üretim maliyetlerine tam olarak yansımadı. Bu durum, Çin mallarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırırken, savaşın yarattığı jeopolitik belirsizliği Çin adına bir ekonomik tahkimat sürecine dönüştürdü.

Jeopolitik gerilimde ekonomik bağışıklık stratejisi

Pekin’in bu süreçte sergilediği performans, sadece bir ticaret başarısı değil, aynı zamanda jeopolitik krizlere karşı geliştirilen bir ekonomik bağışıklık stratejisinin sonucudur. İran merkezli askeri tansiyonun tırmanmasıyla küresel piyasalarda bir tüketim daralması beklentisi oluşmuş olsa da Çin; Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik rotalarını genişleterek risk dağılımını başarıyla yönetti. Mevcut veriler ışığında, Batılı ülkelerin ticaret engelleri ve ek gümük vergileriyle dizginlemeye çalıştığı Çin ekonomisi, savaş gibi en ekstrem kriz anlarında bile küresel piyasaların vazgeçilmez tedarikçisi olduğunu ispatlamış durumda. Gelecek dönemde bu büyüme ivmesinin kalıcı olup olmayacağı, savaşın şiddetine ve küresel lojistik ağlarının dayanıklılığına bağlı olsa da mevcut tablo Çin’in krizden güçlenerek çıktığını teyit ediyor.