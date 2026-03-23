Küresel jeopolitik fay hatlarının kırıldığı, enerji koridorlarının tehdit altında olduğu sancılı bir süreçten geçiyoruz. Batı Asya’da tırmanan askeri gerilim, dünya borsalarında son bir yılın en büyük kaosuna neden olurken; Hindistan cephesinden gelen açıklamalar, bu karanlık tabloda stratejik bir iyimserlik rüzgarı estirdi. Başbakan Narendra Modi, parlamentoda yaptığı o kritik konuşmada, küresel krizlerin Hindistan’ın ekonomik temellerini sarsamayacağını net bir dille ifade etti.

Küresel satış dalgasına karşı güçlü temel kalkanı

Piyasalarda özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana hissedilen ve fonların ABD ile Asya hisselerinden kaçışını tetikleyen korku iklimi, Hindistan için bir sınav niteliği taşıyor. Ancak yapılan güncel analizler denemelisin ki; Hindistan yönetimi bu süreci sadece bir kriz olarak değil, kendi iç dinamiklerini tahkim etme fırsatı olarak görüyor. Modi’nin vurguladığı en önemli nokta, petrol ve gübre gibi kritik ithalat kalemlerinde arz güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmış olması.

Savaşın yarattığı tedarik zinciri kırılmalarına rağmen, Hindistan’ın yerli üretim kapasitesini zorlayarak ve stratejik rezervlerini akılcı kullanarak bu süreci yönetmesi, yatırımcılar için birer güven çıpası oluşturuyor. Modi’ye göre, dışarıdaki gürültü ne kadar büyük olursa olsun, ülkenin üretim çarkları ve tüketim iştahı bu sarsıntıya karşı bağışıklık kazanmış durumda.

Diplomasi ve ekonomik egemenlik dengesi

Bu tablodaki asıl dikkat çekici unsur, sadece ekonomik rakamlar değil; Hindistan’ın sergilediği yüksek diplomatik olgunluk ve stratejik soğukkanlılık. Bölgede görev yapan milyonlarca vatandaşının tahliyesini büyük bir operasyonel başarıyla yürüten bir yönetimin, aynı zamanda enerji maliyetlerini kontrol altında tutma çabası, ekonomi idaresindeki kararlılığı gözler önüne seriyor. Modi, askeri müdahalelerin kalıcı bir refah getirmeyeceğini her fırsatta hatırlatırken, Hindistan’ın küresel şoklara karşı kendi ekonomik kalesini çoktan tahkim ettiğinin de altını çiziyor.

Sermayenin korkuyla yer değiştirdiği, fonların güvenli liman aradığı bu puslu havada Modi, Hindistan’ı sarsılmaz bir kale olarak konumlandırıyor. Bu kararlı duruş, önümüzdeki dönemde bölgedeki yatırımların yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir sinyal taşıyor.