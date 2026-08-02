Savaşın gölgesinde petrol devleri rekor kâr açıkladı: Enerji şirketleri kriz döneminde kazandı

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Küresel petrol şirketleri, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle güçlü finansal sonuçlar açıklarken, artan yakıt maliyetleri özellikle ABD'de tüketiciler üzerindeki baskıyı artırdı. Bu durum, enerji şirketlerinin elde ettiği yüksek kârlar ile yaşam maliyetlerindeki artış arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Petrol devlerinin ikinci çeyrek bilançolarındaki dikkat çekici artış piyasalarda büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmezken, jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları ve sektör kârlılığı üzerindeki etkisi bir kez daha öne çıktı.

Orta Doğu'daki savaşın genişlemesinden bu yana petrol ve gaz piyasaları, ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki artışa yansıyan yeni bir dalgalanma evresine girdi. Hükümetler yükselen yakıt maliyetleri ve tüketicilerin azalan satın alma gücü nedeniyle artan baskılarla karşı karşıya kalırken, bu kriz dev petrol şirketleri için olağanüstü bir kâr sezonuna dönüştü.

Birçok büyük şirketin açıkladığı finansal sonuçlar bu tabloyu doğruladı; ABD'li ve Avrupalı şirketler, enerji fiyatlarındaki keskin artıştan ve genişleyen rafineri marjlarından yararlanarak gelirlerinde ve net kârlarında güçlü bir büyüme kaydetti.

Bu iyileşme yalnızca ham petrol üreticisi şirketlerle sınırlı kalmadı; rafineri, petrokimya ve yakıt pazarlamasında geniş faaliyetleri bulunan şirketlere de yayılarak tüm sektörün kârlılığını artırdı.

Hürmüz gerilimi petrol ve gaz fiyatlarını yükseltti

Bu kazançların büyük bir kısmı, savaşın patlak vermesinden bu yana enerji piyasasında yaşanan gelişmelere dayanıyor. Tedarik güvenliğine ilişkin endişeler ile başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bazı nakliye rotalarının kapanması veya aksaması, petrol ve gaz fiyatlarını yüksek seviyelere tırmandırdı ve işlenmiş ürün fiyatlarını ham petrolün kendi artış hızından daha hızlı yukarı çekti.

Bu durum, ham petrol satın alma maliyeti ile benzin, motorin ve jet yakıtı satış fiyatı arasındaki farkın açılmasından faydalanan rafinerilerin kâr marjlarını artırdı.

Küresel petrol üretiminde devasa bir çöküş yaşanmamış olsa da piyasa, jeopolitik riskleri vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlandırılmasında ana unsur olarak ele aldı ve bu durum doğrudan enerji şirketlerinin performansına yansıdı. Deniz taşımacılığındaki aksamalar ve tanker sigorta maliyetlerinin yükselmesi de fiyat baskılarını artırarak rekor kârlar için elverişli bir ortam sağladı.

Buna karşılık bu kazançlar, enerji tüketen ekonomiler için bedelsiz olmadı. Yükselen yakıt fiyatları birçok ülkede enflasyonist baskıları artırdı, taşıma ve üretim maliyetlerini yükseltti; ayrıca milyonca Amerikalının günlük ulaşımda otomobillerine bağımlı olduğu ABD başta olmak üzere hanehalkı harcamalarına olumsuz yansıdı.

Akaryakıt fiyatları siyasi tartışmaya dönüştü

Benzin fiyatı, yaklaşan ara seçimler öncesinde kamuoyu için en hassas ekonomik göstergelerden biri haline geldi.

Buradan hareketle yakıt fiyatları konusu tamamen siyasi bir meseleye dönüştü. Petrol şirketleri fiyatların küresel piyasa koşullarını yansıttığını savunurken, siyasetçiler onları ham petrol fiyatlarındaki düşüşleri aynı hızla nihai tüketiciye yansıtmadan krizleri olağanüstü kârlar elde etmek için kullanmakla suçluyor.

Şirket kârları artarken yaşam maliyetinin tırmanması bu tartışmayı daha da alevlendiriyor; nitekim birçok kişi şirketlerin güçlü finansal sonuçları ile aileler üzerindeki baskıların sürmesi arasında doğrudan bağ kuruyor.

Tartışmalar sadece siyasi boyutla sınırlı kalmayıp çevre örgütlerine de uzanıyor. Çevreci kuruluşlar, emisyonları azaltma ve temiz enerjiye geçiş taahhütlerine rağmen elde edilen bu devasa kârların, küresel ölçekte fosil yakıtlara olan bağımlılığın devam ettiğini kanıtladığını savunuyor. Bu kuruluşlardan bazıları, petrol şirketlerinin olağanüstü kârlarına ek vergiler getirilmesini ve elde edilen gelirin enerji dönüşüm programlarını desteklemek veya fiyat artışlarından en çok etkilenen kesimleri tazmin etmek için kullanılmasını talep ediyor.

Petrol devleri yatırımı artırıyor

Aynı zamanda petrol şirketleri geleneksel yatırımlarını azaltacak gibi görünmüyor. Aksine, kârlarının bir kısmını sermaye harcamalarını artırmaya, arama ve üretim faaliyetlerini genişletmeye ve başta ABD'deki Permiyen Havzası olmak üzere düşük maliyetli petrol sahalarındaki yatırımlarını güçlendirmeye yönlendiriyorlar.

Bu şirketlerin yönetimleri, jeopolitik gerilimlerin devam etmesinin gelecekte tedarik güvenliğini sağlamak adına yüksek yatırım seviyelerinin korunmasını zorunlu kıldığı görüşünde.

Şirketler, hissedarlara yüksek getiri sağlamak ile üretimi genişletmeyi finanse etmek arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Bu nedenle, son aylarda elde ettikleri güçlü nakit akışlarından yararlanarak hisse geri alım programlarına ve nakit temettü artışlarına devam ediyorlar; bu da sektör hisselerinin yatırımcılar için cazibesini artırıyor.

Ancak bu kârların geleceği, geleneksel piyasa faktörlerinden ziyade jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı kalmaya devam edecek. Gerilim azalır ve deniz trafiği normale dönerse enerji fiyatları kademeli olarak düşebilir ve kâr marjları daralabilir. Ancak riskler devam eder veya çatışmanın alanı genişlerse, tüketicilerin ve küresel ekonominin pahasına da olsa petrol sektörünün finansal olarak en çok kazanan taraflardan biri olmaya devam etmesi muhtemeldir.

Savaşlar enerji devlerini zenginleştirdi

Sonuç olarak, dev petrol şirketlerinin bilançoları savaşların sadece siyasi nüfuz haritalarını yeniden çizmekle kalmayıp, küresel ekonomi içindeki kâr dağılımını da yeniden şekillendirdiğini kanıtlıyor.

Hükümetler enflasyon ve yükselen yaşam maliyeti zorluklarıyla mücadele ederken, enerji şirketleri jeopolitik risklerin ve tedarik dalgalanmalarının gölgesinde yaşayan bir piyasadan faydalanarak güçlü finansal sonuçlar açıklamayı sürdürüyor. Bölge tam bir istikrardan uzak kaldığı sürece bu denklemin devam edeceği görülüyor.

Reuters'ın aktardığına göre ABD'li petrol devi ExxonMobil, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen yakıt fiyatlarının desteğiyle bu yılın ikinci çeyreğinde kârında büyük bir artış açıklandı; Chevron'un da rekor kârlar açıklaması bekleniyor.

Bu durum, Avrupalı dev petrol şirketlerinin benzer açıklamalarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Örneğin İngiliz Shell şirketi perşembe günü net kârının üç katına çıktığını duyururken, İtalyan Eni'nin kârı beş katına çıktı, Fransız TotalEnergies'in kârı ise ikiye katlandı. FactSet tahminlerine göre Chevron'un da sermayesini dört katına çıkardığını açıklaması bekleniyor.

Yakıt fiyatlarındaki artış, COVID sonrası özellikle enflasyonun yükselmesine neden olan yaşam maliyetinin Amerikan ailelerinin ana gündemi olmaya devam ettiği bir dönemde, önümüzdeki Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'li tüketicilerin satın alma gücünü olumsuz etkiliyor.

ExxonMobil'in kârı ikiye katlandı

Otomobil ABD'de ana ulaşım aracı olduğundan, fiyatlardaki her türlü artış halkın moralini etkiliyor; bu durum, Kongre ara seçimlerine aylar kala Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler arasında endişe yaratıyor.

Şubat ayı sonunda ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyla patlak veren savaş, Tahran'ın Körfez ülkelerine misilleme darbeleri vurması ve küresel akaryakıt üretiminin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel ekonomide aksamalara yol açtı.

ExxonMobil'in gelirleri bu yılın Nisan-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 81,51 milyar dolara kıyasla %42,41 artışla yaklaşık 116 milyar dolara ulaştı. Net kârı ise geçen yılki 7,08 milyar dolardan %105,08 artışla 14,52 milyar dolara yükselerek ikiye katlandı.

Enerji fiyatları Trump yönetimini zorluyor

Bu durumun büyük siyasi eleştirilere yol açması bekleniyor. Fosil yakıt kullanımının ateşli bir savunucusu olan Trump bile, Washington ile Tahran arasında savaşı bitirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalanmasıyla eş zamanlı olarak, Adalet Bakanlığı'na ham petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak ABD'deki yakıt fiyatlarını indirmeyen şirketler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi.

O dönemde Trump, dev petrol şirketlerinin "petrol için ödedikleri dik düşüşe uygun şekilde pompadaki fiyatları düşürmediklerini" söylemişti.

Ancak çatışma koşullarındaki hızlı değişimler ve buna eşlik eden yakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, piyasalarda ve istasyonlarda öngörülemez etkilere neden oldu.

Amerikan Otomobil Kurumu'na (AAA) göre, ABD'de ortalama benzin fiyatı galon (3,78 litre) başına 4 dolarlık sembolik eşiğin üzerine çıkarak geçen yıla kıyasla yaklaşık %30 arttı.

Bu durum, kamuoyu yoklamalarının Trump'ın popülaritesinde satın alma gücüne bağlı olarak kademeli bir düşüş gösterdiği bir döneme denk geliyor. Bunu telafi etmek amacıyla Trump, dev perakende zinciri Walmart'ın taze mısır, cips ve kıyma gibi birçok temel ürünü kapsayan 6 Temmuz'daki fiyat indirimlerini kendine mal etti.

Son olarak "Oxfam" gibi sivil toplum kuruluşları, Kanada ve Avrupa genelinde büyük yangınların yaşandığı ve iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini yansıtan bir dönemde fosil yakıtlara yapılan yatırımları eleştirdi.

Gözler İran krizinin çözümünde

Küresel petrol ve gaz şirketlerinin açıkladığı güçlü finansal sonuçlarda, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Fiyat artışları, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açarken bazı ülkeleri stratejik rezervlerini kullanmaya ve rafineri faaliyetlerini artırmaya yöneltti.

Öte yandan çatışmalar, enerji üretimini de olumsuz etkiledi. Bazı kritik altyapıların zarar görmesi, üretimin yeniden eski seviyelerine dönmesinin uzun zaman alabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Jeopolitik risklere karşı enerji arzını güvence altına almak isteyen ABD'li enerji şirketleri ise özellikle Permiyen Havzası'nda sondaj faaliyetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü araştırmacısı Kenneth Medlock, enerji fiyatlarının düşürülmesinin en hızlı yolunun İran krizinin çözülmesi olduğunu ifade etti.