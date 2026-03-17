Savaştaki İran, asgari ücreti yüzde 60 artırdı

İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari, ülkede asgari ücrete pazartesi günü yüzde 60 zam yapıldığını doğruladı. Böylece aylık taban ücret 103 milyon riyalden (67,5 euro) 166 milyon riyale (109 euro) yükseldi.

2026’nın başında İran’da patlak veren protestolar, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) sert müdahalesiyle bastırıldı. Bağımsız kaynaklara göre en az 36 bin kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin vermesi ise büyük tepki toplamıştı.

Euronews'in haberine göre asgari ücrete yapılan artış, doğrudan işçi örgütlerinin baskısına yanıt niteliği taşıyor ve İranlı yetkililerin toplumu istikrara kavuşturma çabasını yansıtıyor.

Riyalin dolar karşısında yaklaşık 1,35 milyon seviyesinde işlem görürken birçok işçi için temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti.

İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana en yüksek enflasyon

Şubat ayında İran İstatistik Merkezi enflasyonu yüzde 68,1 olarak açıkladı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek oran. İran Merkez Bankası ise enflasyonun yüzde 62,2 olduğunu iddia etti. Aylık enflasyon yüzde 9,4’e yükselerek 2022’deki sübvansiyon reformlarından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 110 arttı; ekmek ve tahıllarda artış yüzde 142’ye, ette yüzde 117’ye, yemeklik yağda ise yüzde 207’ye ulaştı.

erde kıtlık düzeyine varan koşullar da dahil olmak üzere siviller büyük sıkıntı çekti. On binlerce İranlı açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.