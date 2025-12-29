Savunma şirketleri hissedarlara 5 milyar dolarlık aktarım yapacak

Avrupa’nın en büyük savunma şirketleri, Ukrayna savaşı sonrasında hızla artan küresel askeri harcamaların etkisiyle 2025 yılında hissedarlara yaklaşık 5 milyar dolarlık kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

Financial Times için Vertical Research Partners tarafından yapılan ve Airbus’ın geniş sivil havacılık faaliyetleri nedeniyle kapsam dışı bırakıldığı çalışmaya göre, sektördeki sekiz büyük savunma şirketinin bu yıl gerçekleştireceği ödemeler son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşma yolunda.

Yatırım iştahı arttı

Analiz, hissedarlara yapılan bu yüksek geri dönüşün büyük ölçüde artan temettülerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Buna rağmen, Avrupa savunma sanayiinde yatırım iştahının da belirgin biçimde arttığına dikkat çekiliyor. Araştırmaya göre, Rusya’nın yaklaşık dört yıl önce Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından Avrupalı savunma şirketleri üretim kapasitelerini büyütürken, sermaye harcamaları ve kendi kaynaklarıyla finanse edilen araştırma-geliştirme yatırımlarını da önemli ölçüde artırdı.

Vertical Research verilerine göre, incelenen Avrupa savunma şirketlerinin ortalama yatırım oranı — satışlara oranla sermaye harcamaları ve Ar-Ge giderleri toplamı — 2025’te yüzde 7,9’a yükselmesi bekleniyor. Bu oran, savaşın başlamasından önceki yıl olan 2021’de yüzde 6,4 seviyesindeydi.

ABD’de tablo farklı

ABD’de ise tablo farklı bir seyir izliyor. Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies ve Huntington Ingalls’tan oluşan altı büyük Amerikan savunma şirketinin hissedarlara sağladığı geri dönüşler, 2023’te ulaşılan 10 yıllık zirvenin ardından gerileme kaydetti. Aynı dönemde bu şirketlerin yatırım oranlarında da hafif bir düşüş yaşandı. Boeing, sivil havacılıktaki ağırlığı nedeniyle bu karşılaştırmanın dışında tutuldu.

Hisse geri alım temettü iki yılda yarı yarıya azaldı

Vertical Research analisti Rob Stallard, ABD savunma sanayisinin yeterince yatırım yapmadığı ya da "aşırı kar sağladığı" yönündeki eleştirilerin verilerle örtüşmediğini söyledi. Stallard, ABD’li savunma şirketlerinde hisse geri alımları ve temettülerin piyasa değerine oranının son iki yılda neredeyse yarı yarıya azaldığını vurguladı.

Araştırma, Avrupa savunma sanayiinin hem artan yatırımlar hem de hissedarlara sağlanan yüksek geri dönüşlerle, savaş sonrası dönemde daha dengeli bir büyüme modeli izlediğine işaret ediyor.