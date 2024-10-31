  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Sberbank’ın kârı 9 ayında yüzde 6,8 arttı
Takip Et

Sberbank’ın kârı 9 ayında yüzde 6,8 arttı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın net karının yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 12,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sberbank’ın kârı 9 ayında yüzde 6,8 arttı
Takip Et

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın üçüncü çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 411,1 milyar ruble net kar elde ettiği kaydedildi.

Bankanın net karının yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, öz sermaye getiri oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerine yönelik gelir vergisinde yapılan değişikliklerin, bankanın üçüncü çeyrek gelirlerini önemli oranda etkilediğine işaret edildi.

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble ile (yaklaşık 17 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.

Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyorMehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyorEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya Merkez Bankası Başkanından 'sıkı mali politikası' mesajı
Rusya Merkez Bankası Başkanından 'sıkı mali politikası' mesajı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Japonya’nın sanayi ve perakende verileri kafa karıştırdı
Japonya’nın sanayi ve perakende verileri kafa karıştırdı
Güney Kore verileri hayal kırıklığı yarattı
Güney Kore verileri hayal kırıklığı yarattı
Çin imalat sektöründe iyileşme potansiyelinin işaretleri görüldü
Çin imalat sektöründe iyileşme potansiyelinin işaretleri görüldü
Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı
Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı