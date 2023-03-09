Sberbank'tan 2022'de 3,57 milyar dolarlık net kar

Rusya merkezli Sberbank'ın 2022'de 270.5 milyar ruble (3.57 milyar dolar) net kar elde ettiği açıklandı.

Bankanın CEO'su German Gref, 2022'nin zorlu bir yıl olduğunu, ancak bankanın 2022 sonuçlarına göre temettü ödemelerini değerlendirebileceğini belirtti.